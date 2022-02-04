Оренбург, 4 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области с всплеском заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией значительно возросла посещаемость аптек. Если ранее аптечные пункты обслуживали рецепты ежедневно на 300 тыс. рублей, то за вчерашний день (3 февраля) — на 5,5 млн рублей. Об этом на пресс-конференции с участием главврачей оренбургских клиник сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Коробов, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Jirik Аптека

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Ежесуточный прирост обслуживаемых в аптеках рецептов составляет 20%. Замглавы минздрава подчеркнул, что дефицита лекарств нет. Это связано с тем, что оказывается федеральное финансирование. Кроме того, выделены деньги из областного бюджета.

Напомним, из региональной казны дополнительно на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией выделят 200 млн рублей. Средства пойдут на приобретение лекарств для тех, кто лечится в домашних условиях.