Токио, , 11:14 — REGNUM Директор разработки Ghostwire: Tokyo Кэндзи Кимура подробно рассказал о сюжете и мире игры. Его слова приводятся в официальном блоге PlayStation.

Ghostwire: Tokyo Скриншот YouTube

Кимура рассказал, что события Ghostwire: Tokyo разворачиваются в современном Токио (Япония), все жители которого таинственным образом исчезли. На их место в город приходят ужасающие демоны «Пришлые» — существа из иного мира, которых нельзя победить обычным оружием.

Главным героем игры станет юноша по имени Акито. Некоторое время назад он погиб в автомобильной аварии, но его в вернул к жизни дух детектива по имени Кей-Кей, поселившийся в теле Акито. Теперь двум непохожим друг на друга персонажам, делящим одну физическую оболочку, предстоит разобраться в происходящем.

Добавим, что релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта 2022 года. Игра будет доступна на PC и PlayStation 5.

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