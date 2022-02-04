4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

По исчезающей традиции, Олимпиада – время мирного выяснения отношений между странами и настоящий праздник её участников их болельщиков. Есть надежда, что и начинающиеся Олимпийские игры в Пекине исключением не станут.

Андрей Сафонов, , 13:00 — REGNUM Каждый четвертый в России считает, что российские спортсмены займут первое место на Играх, 42% — что второе или третье. Среди тех, кто не видит Россию лидером по количеству медалей, треть предполагает, что первое место в общем зачете достанется Китаю. Такие данные 3 февраля приводит «ВЦИОМ-Спутник» по результатам проведенного 29 января опроса среди 1600 респондентов.

Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

Следить за Олимпиадой будут более половины россиян (66%), сообщает ВЦИОМ. Планируют регулярно смотреть трансляции по всем видам спорта 17% опрошенных, 42% собираются смотреть только интересующие их трансляции соревнований.

Распределение ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы следить за ходом предстоящих Олимпийских игр или нет?», по данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

По данным ВЦИОМ, в первую очередь наши сограждане будут смотреть соревнования по биатлону (33%) и фигурному катанию (32%), каждого пятого интересуют хоккей (22%) и лыжный спорт (20%), 7% намерены следить за соревнованиями конькобежцев, 4% — за соревнованиями по керлингу. Санный спорт и бобслей в предпочтениях респондентов (по 3%) заняли 7-е и 8-е места.

Распределение ответов на вопрос «За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?», по данным деловой газеты «Взгляд» (можно было выбрать более одного ответа), %

Вид спорта Данные опроса VZ.ru Хоккей 74,2% Биатлон 68,4% Фигурное катание 60,7% Лыжные виды спорта 58,4% Конькобежный спорт 32.6% Керлинг 25,6% Бобслей 21,2% Санный спорт 20,7%

Приведенные данные ВЦИОМ в целом подтверждаются данными опроса, проведенного деловой газетой «Взгляд» среди 1407 читателей издания. Среди которых, правда, тройка лидеров предпочтений распределилась иным образом. Так, на первое место по популярности ожидаемо вышел хоккей, второе занял биатлон, а третье — фигурное катание. Завершают «рейтинг» те же санный спорт и бобслей, с практически одинаковым процентом предпочтений участников опроса.

При этом, участники опроса ВЦИОМ считают, что у наших спортсменов больше шансов завоевать олимпийские медали в фигурном катании (44%), биатлоне (34%), хоккее (24%) и в лыжных видах спорта (21%).

Распределение ответов на вопрос «Как выступят на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены?», по данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Респонденты предполагают, что российские спортсмены попадут в тройку лидеров медального зачета Олимпиады (67%), пишет ВЦИОМ. Из них каждый четвертый сообщил, что российские атлеты займут первое место (25%), 42% отводят нашей сборной второе или третье место, 15% рассчитывают на четвертую или пятую позицию медального зачета. Те, кто не видит Россию лидером по количеству завоеванных медалей, считают, что первое место займут Китай (33%), США (7%) или Норвегия (3%).

А в это время, как и в преддверии знакового события с не предопределенным финалом, некоторые исследователи обращаются и к силам потусторонним. Так, в Московском зоопарке решили погадать на символах Китая — пандах, пишет 3 января в своём телеграм-канале портал «Фонтанка.ру». С целью предсказания исхода Олимпийских игр паре «бамбуковых мишек» — Диндин и её кавалеру Жуи был задан вопрос «Кто же выйдет в лидеры Олимпиады в Пекине?». Методика опроса была нова и оригинальна: в вольере повесили на конусы флаги стран-участниц и запустили панд. Которые сразу определились: лидерами Олимпийских игр в общекомандном зачёте по версии панд становятся Россия, Китай, Германия и США. Так что смотрим и надеемся: мишки, особенно в России, ошибаются редко. И пусть никому ничто не помешает.