Калуга, 4 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в январе составило 747,0 млн кВт∙ч, что на 51,7 млн кВт∙ч больше объема потребления за тот же месяц 2021 года. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные филиала Системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей).

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Выработка электроэнергии за январь 2022 года составила 30,8 млн кВт∙ч, что на 13% больше января 2021 года. Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Калужской области в январе 2022 года составил 716,2 млн кВт∙ч. В январе 2021 года аналогичный показатель составил 668 млн кВт∙ч.