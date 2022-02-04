Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор ещё двум подросткам. Это двое жителей Козловки, которых уличили в вымогательстве, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали 16-летний парень и его 15-летний друг. Следствие установило, что 24 сентября 2021 года на улице в Козловке они предложили знакомому 14-летнему подростку приобрести у них электронную сигарету за 1 тыс. рублей. По данным правоохранителей, после отказа его ударили электрошокером и потребовали отдать деньги, грозя насилием за каждый день просрочки.

«Мать потерпевшего, опасаясь за сына, передала злоумышленникам 1500 рублей», — говорится в сообщении.

По данным управления, 26 сентября аналогичным образом они вымогали 2,5 тыс. рублей у 26-летнего знакомого, дважды ударив его электрошокером. Потерпевший пообещал подросткам передать деньги позже, сразу обратившись в правоохранительные органы.

Подростков задержали. Суд признал их виновными в вымогательстве с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), назначив каждому по два года условного срока. Приговор не вступил в силу.

Кроме того, в учебные заведения, где учатся осуждённые, внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летний парней. Их обвинили в разбойном нападении на мужчину.

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