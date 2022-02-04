Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве утверждены проекты капитального ремонта 34 отделений Почты России. Капремонты пройдут в 2021 году, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

«Почта России» Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что современный капремонт предусматривает наличие системы управления очередью, оборудование помещений техникой, оснащение системой видеонаблюдения.

Также будет создано комфортное пространство для посетителей и улучшены условия труда сотрудников Почты России. Больше всего — семь отделений — отремонтируют в СВАО Москвы, шесть — в ЮАО, пять в — ЮВАО.

Как сообщало, почта России и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях.

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