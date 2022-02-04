Москва, 4 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Москве утверждены проекты капитального ремонта 34 отделений Почты России. Капремонты пройдут в 2021 году, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почта России»

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что современный капремонт предусматривает наличие системы управления очередью, оборудование помещений техникой, оснащение системой видеонаблюдения.

Также будет создано комфортное пространство для посетителей и улучшены условия труда сотрудников Почты России. Больше всего — семь отделений — отремонтируют в СВАО Москвы, шесть — в ЮАО, пять в — ЮВАО.

Как сообщало, почта России и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях.

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