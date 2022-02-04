Тольятти, Самарская область, 4 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Бывшего председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Доходный Дом» обвинили в организации незаконной деятельности по заключению договоров и приему денежных средств физических лиц в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фигурант уголовного дела организовал незаконную деятельность по заключению договоров и приему денег членов кооператива под предлогом выплаты дивидендов в виде высоких годовых процентов и выдачи новых займов.

«Вместе с тем, какая-либо деятельность, связанная с использованием привлечённых средств (инвестиционная, предпринимательская), позволяющая получить доход и выполнить обязательства перед вкладчиками, кооперативом не осуществлялась, денежные средства граждан похищены», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что потерпевшими по этому делу были признаны свыше 500 членов кредитно-потребительского кооператива «Доходный Дом», проживающих в г. Сызрани, г. Жигулёвске, г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области.

В материалах уголовного дела указано, что ущерб от преступной деятельности по данным следователей составил более 115 млн рублей.

В настоящее время фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.