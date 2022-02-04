Севастополь, 4 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Севастополе 72 пациента с коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные утром 4 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. На утро 3 февраля число госпитализированных составило 89 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Севастополе из больниц выписаны после ковида 52 пациента, всего выздоровели 64 человека. В ковид-стационарах остаются находятся 647 пациентов, из них 512 — с подтвержденным COVID-19. Число коек для лечения COVID — 19 увеличено до 839.

Всего за сутки в Севастополе подтверждено 493 новых случая заболевания COVID-19, скончались ещё пять пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе заражение коронавирусом выявлено у 59 346 человек. Выздоровели 51 922 человека, 1 979 пациентов умерли.