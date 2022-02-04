Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

ДТП случилось примерно в 21:30 мск 3 февраля на проспекте Королёва (Ворошиловский район). Водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, сбил пешехода 1962 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о гибели шестилетнего ребёнка под колёсами КамАЗа. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.