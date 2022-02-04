Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Исследовательница экспериментальных функций приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) обнаружила в Twitter форму для публикации статей. Об этом сообщил «Хабр».

Twitter lonaug

Вонг предполагает, что в скором времени в соцсети появится возможность писать длинные посты, не ограниченные 280 символами. Пока неизвестно, для кого будет доступна тестируемая функция — для всех или только для подписчиков Twitter Blue.

ИА REGNUM напоминает, что в первые годы с момента создания Twitter пользователи могли писать посты длинною лишь 140 символов. Со временем количество знаков увеличилось в два раза.

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