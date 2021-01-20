Посёлок городского типа Кузьмоловский, Ленинградская область, 4 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Здание администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области утром в пятницу, 3 февраля, оказалось закрытым как для сотрудников, так и для посетителей, там работают сотрудники следственных органов, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

RobillardMichel Обыск

«Идут обыски, это обычные следственные действия, которые ведутся в рамках старого уголовного дела», — уточнил источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2021 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу экс-главу Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области Виктора Воронина и его заместителя Николая Дабужинскаса по подозрению в получении взятки от предпринимателя в виде ремонта дома на сумму почти 2 млн рублей в обмен на общее покровительство. Позже было возбуждено второе уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.