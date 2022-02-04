Новосибирск, , 11:09 — REGNUM В Новосибирске мусорный полигон «Левобережный» должен быть выведен из эксплуатации в ближайшие полтора года. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Дмитрий Перязев.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для меня стало неприятной новостью, что «Левобережный» полигон перегнал по объёмам мусора «Гусинобродский», — прокомментировал ситуацию мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — Ставлю на этот год задачу — найти альтернативные площадки для складирования твёрдых коммунальных отходов».

По данным Перязева, полигон «Гусинобродский» имеет свободную мощность, позволяющую его эксплуатировать около 10 лет, полигон «Левобережный» будет окончательно заполнен в ближайшие полтора года.

Он уточнил, что проектирование и строительство нового объекта потребует не менее двух лет, поэтому искать источники финансирования и «принимать срочные организационные решения» необходимо уже сейчас.