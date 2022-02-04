Москва, 4 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) представил новую песню под названием ALIK. Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 4 февраля.

Скриншот YouTube Гуф

Новая композиция раскрывает образ двойника музыканта, которому свойственно творить различный хаос. Ожидается, что эта песня войдет в будущий альбом рэпера.

Напомним, что 3 февраля 2022 года состоялась встреча Гуфа с Хамзатом Чимаевым, являющимся бойцом UFC. Позднее молодые люди выложили совместное фото в Instagram.