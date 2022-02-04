Джакарта, 4 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в Индонезии, снова начал извергаться, сообщает CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Извержение вулкана произошло 4 февраля в 09:43 по западно-индонезийскому времени. Вулкан выбросил в небо столб дыма на высоту 600 метров.

Локальные тектонические землетрясения зафиксированы вокруг вулкана.

Общественность просят сохранять бдительность, не поддаваться панике.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау, расположенный в Индонезии, активизировался 3 февраля 2022 года.