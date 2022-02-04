Ставрополь, 4 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. На Ставрополье начнут производить крепкие алкогольные напитки. Новый проект по строительству завода солодового и зернового дистилляторов реализуют в Минераловодском районе. За счет создания нового производства краевая казна получит дополнительно 1,5 млрд рублей налоговых отчислений, сообщил 4 февраля первый вице-премьер правительства Ставрополья Владимир Ситников.

Publicdomainpictures.net Виски

«Палитру алкогольной продукции Ставрополья дополнят «шотландский» виски, джин и бурбон. Уже к середине текущего года выпуск этой продукции будет налажен в Минераловодском округе. Производством займется ООО «Алвиса» — один из ведущих алкогольных заводов в России», — написал в своем Instagram замглавы правительства.

Ситников также отметил, что эта компания производит в настоящее время более 54% объемов вина и около 88% объемов коньяка, выпускаемых на Ставрополье.