Ижевск, 4 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится проверка экономической обоснованности стоимости услуг по ПЦР-тестированию на СОVID-19 в государственных и частных медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике.

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Проверка начата в рамках исполнения поручения председателя правительства России Михаила Мишустина.

В управлении отметили, что сейчас ведется работа по определению доли медорганизаций, которые проводят тестирование на коронавирус методом ПЦР и установлению наличия или отсутствия хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ОНФ (Общероссийский народный фронт) проводит мониторинг цен на ПЦР-тесты по всей стране, в том числе и в Удмуртии. В республике в среднем стоимость ПЦР-исследования на COVID-19 составляет 1,5 тыс. рублей. Однако, согласно данным опроса граждан, 14,5% респондентов заплатили за тестирование от 1,5 до 2 тыс. рублей, 2% — более 2 тыс. рублей.