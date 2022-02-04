Москва, 4 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Россия и Китай обсудят вопросы поставок нефти и газа. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие, новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан шаг вперед — новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб метров в год», — заявил Путин.

«Очень насыщенная повестка дня», — подчеркнул он.