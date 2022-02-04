Краснодар, , 11:05 — REGNUM В Краснодарском крае в круглосуточном режиме устраняют последствия обильных осадков, сообщили 4 февраля в региональном оперативном штабе.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Краснодаре из-за быстрого таяния снега подтоплено 45 низменных участков дорог и 29 придворовых территорий. В Славянском районе в зоне подтопления остаётся шесть населенных пунктов: Славянск-на-Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, поселок Совхозный, хутора Нещадимовский и Бараниковский.

По данным краевого министерства ГО и ЧС, вода зашла на территорию 1065 придомовых территорий, в том числе в 355 домов. К откачке воды привлекли также специалистов противопожарной службы Краснодарского края. Также 100 придворовых территории подтоплено в Северском районе, 17 домовладений подтоплено. Девять придворовых территорий подтоплено в Темрюкском районе, 61 территория — в Красноармейском районе. Завершены работы по инженерной защите от подтоплений в хуторе Веселый Крымского района — там жители смогли вернуться в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 и 4 февраля в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках. В Славянском, Северском и Красноармейском районах действует режим ЧС.