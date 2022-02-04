Рязань, , 11:07 — REGNUM Новая школа на 1 100 мест в микрорайоне Кальное Рязани готова уже почти на 60%, сообщили 4 февраля в пресс-службе администрации города.

Строительство школы Https://admrzn.ru

Работы ведутся с апреля 2021 года, они идут в соответствии с графиком. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2022 году. Одной из трудностей строительства нового учебного заведения стала гидрология участка — здесь проходят несколько ручьёв.

«В этом заключалась самая большая трудность при выборе участка. Поэтому изначально мы не рассматривали его. Но выбор сделали рязанцы, и мы уважаем их мнение. Делаем всё возможное, чтобы проект был качественно реализован, несмотря на сложность технического исполнения. Строители уверяют, что эту задачу они решили, сделали коллекторы, проколы под дорогой, чтобы отводить воду. Поэтому опасений в отношении надёжности сейчас нет», — сказал на строительной площадке губернатор Николай Любимов.

На строительство школы выделено свыше 1,196 млрд рублей.