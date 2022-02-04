Тбилиси, , 11:02 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 73 821 исследования на SARS-CoV-2 выявили 22 263 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 272 371 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 053 966 победили инфекцию, в том числе 15 575 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 141 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 39 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5808 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1958.

Днём ранее в Грузии в ходе 77 584 исследования выявили 23 664 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 8326 человек, скончались 42 пациента с COVID-19.

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