Душанбе, , 11:00 — REGNUM Строительство новых зданий парламента и правительства в Душанбе продолжается и будет завершено в октябре 2023 года. Об этом 4 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на заявление главы комитета по архитектуре и строительству республики Махмадсаид Зувайдзода.

Душанбе Wooddee

По его словам, строительство парламентского и правительственного комплексов будет реализовано на основе таджикско-китайского сотрудничества при финансовой поддержке КНР в размере 1,5 миллиарда юаней (порядка $220 млн).

Новое здание парламента расположено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тысяч 874 квадратных метров.

В свою очередь, здание правительства Таджикистана расположено в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га. Здесь будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий для подведомственных правительству управлений.