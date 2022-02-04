Москва, , 11:00 — REGNUM Пользователи Сети предположительно раскрыли имя второго участника шоу «Холостяк» телеканала ТНТ. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роза Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Пользователи предполагают, что героем проекта станет казахстанский блогер Димаш Адилет. На данный момент у него 1 млн подписчиков в Instagram — родители Адилета являются акционерами винзавода «Иссык». Официального подтверждения об участии в проекте Димаша Адилета от телеканала не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, героем девятого сезона шоу «Холостяк» станет 27-летний предприниматель Александр Гранков. Точная дата выхода проекта пока неизвестна.

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