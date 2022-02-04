Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники спецназа провели антитеррористические учения. Операция происходила в ночь на 4 февраля на станции метро «Проспект Космонавтов». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Спецназовцы отработали навыки освобождения заложников и штурма одного из вагонов, который по легенде учений был захвачен террористами. Таким образом в ведомстве проверили готовность специального подразделения «Альфа» к проведению боевых действий на объекте, где находится большое количество людей.

ФСБ также провела учение о подаче сигнала об отключении электричества в тоннеле и возникновении чрезвычайной ситуации. Спецназовцы спасли 25 условных заложников и захватили трех условных террористов. После проведения операции в ведомстве провели разбор действий сотрудников.