В Приамурье по нацпроектам возвели 10 современных объектов
Благовещенск, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Капитальные вложения в 12 объектов Приамурья по нацпроектам в 2021 году составили более 3 млрд рублей. Всего регион получил на реализацию национальных проектов 14,9 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
По нацпроекту «Образование» в прошлом году все целевые показатели достигнуты в полном объёме. Приамурье уже три года демонстрирует положительную динамику по результативности реализации проекта. Столь же стабильны результаты по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году гранты получили 33 социальных предпринимателя и 7 крестьянских фермерских хозяйств, в регионе были созданы новые рабочие места. Кроме того, в Приамурье ввели 23 тысячи гектаров мелиорируемых земель, и нарастили объём производства масличных культур.
Все показатели выполнены и по нацпроекту «Цифровая экономика». Регион вошел в десятку субъектов — лидеров по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Все соцобъекты региона имеют доступ к Интернету, к ним относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии, учреждения культуры, а также избирательные комиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.