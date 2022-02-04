Благовещенск, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Капитальные вложения в 12 объектов Приамурья по нацпроектам в 2021 году составили более 3 млрд рублей. Всего регион получил на реализацию национальных проектов 14,9 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Admoblkaluga.ru Благодаря нацпроекту «Демография» в 2021 году меры социальной поддержки получили 17 тыс. 369 семей

По нацпроекту «Образование» в прошлом году все целевые показатели достигнуты в полном объёме. Приамурье уже три года демонстрирует положительную динамику по результативности реализации проекта. Столь же стабильны результаты по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году гранты получили 33 социальных предпринимателя и 7 крестьянских фермерских хозяйств, в регионе были созданы новые рабочие места. Кроме того, в Приамурье ввели 23 тысячи гектаров мелиорируемых земель, и нарастили объём производства масличных культур.

Все показатели выполнены и по нацпроекту «Цифровая экономика». Регион вошел в десятку субъектов — лидеров по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Все соцобъекты региона имеют доступ к Интернету, к ним относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии, учреждения культуры, а также избирательные комиссии.

«Реализация нацпроектов — один из приоритетов работы правительства области. Несмотря на вызовы, связанные с пандемией, у нас есть очевидные успехи. За три года на реализацию региональных проектов направлено порядка 35 млрд. рублей. Благодаря этим средствам создано 10 современных объектов — 2 школы в Благовещенске и Свободном, 3 детских сада — в Усть-Ивановке, Белогорске и Благовещенске, психоневрологический интернат, мини-футбольное поле в Екатеринославке. Также завершена реконструкция участков автомобильных дорог «Благовещенск — Свободный» и по улице Василенко, построен водовод от водозабора «Северный» в Благовещенске, обновлена материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые позволили улучшить качество жизни в регионе. По некоторым направлениям темпы удалось нарастить. Так с опережением в регионе идет расселение аварийного жилья. Получено федеральное финансирование на дальнейшую реализацию программы», — отметил губернатор области Василий Орлов.

«В рамках мониторинга нацпроектов в Народном фронте созданы тематические площадки. Ежегодно мы отслеживаем итоги реализации национальных проектов в каждой сфере, многие на протяжении нескольких лет показывают положительную динамику и это не может не радовать», — подчеркнул член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Роман Вальченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.