Барнаул, 4 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 4 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала нового учебного года выявлены уже 10 283 зараженных коронавирусом (+609 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — одно из самых рекордных — 18 302 (-352 за сутки), выявлено 2702 новых носителя (+382). Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии в регионе.

«По состоянию на 4 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2001 человека (+100). Кроме этого, 177 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-11)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 735 (+114 за сутки) и 103 918 (+2546 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 315 (+3 за сутки). Из них 132 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8916 человека, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 141 091 человек.

Выздоровели 111 322 пациента (+462 за сутки).

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