Лос-Анджелес, США, 4 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Американская актриса Дакота Джонсон («50 оттенков серого») ведёт переговоры о главной роли в фильме «Мадам Паутина» об одноимённой героине Marvel. Информацией об этом 4 февраля поделился «Мир Фантастики», ссылаясь на данные Deadline.

Скриншот с YouTube Дакота Джонсон

Если сделку подтвердят, то «Мадам Паутина» станет первой картиной с женщиной в главной роли в «Паучьей вселенной» Sony. Ожидается, что фильм снимет Си Джей Кларксон («Декстер», «Джессика Джонс»), а сценарий напишут Мэтт Сазам и Берк Шарплесс («Морбиус»).

Напомним, что Мадам Паутина — героиня из комиксов Marvel. Согласно первоисточнику, это пожилая женщина, обладающая даром ясновидения и подключённая к системе жизнеобеспечения. Она часто выступает союзником Человека-паука.