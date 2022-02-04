София, , 10:59 — REGNUM За минувшие сутки в Болгарии выявили 8142 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что примерно на 10% меньше, чем в течение последней недели. Об этом 4 февраля сообщает БНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в период с 3 по 4 февраля 2022-го года в стране скончались 96 человек с COVID-19. По словам медиков, большинство поступивших в стационарные отделения пациентов не были вакцинированы.

В то же время власти ряда болгарских регионов отчитались в рекордных темпах вакцинации населения — на соответствующие участки по всей стране ежедневно приходят до 10 тысяч человек.

По состоянию на 4 февраля общее число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 980 тыс. человек. Из них в стране скончались 33 588 пациентов.