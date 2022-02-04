Новосибирск, 4 февраля 2022, 10:59 — REGNUM Новосибирску этой зимой удалось избежать серьёзных коммунальных аварий. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Теплосеть
Теплосеть
Dorus.ru

«В этот зимний период избежали серьезных аварий, хотя износ теплосетей составляет 70%, — уточнил Локоть. — Особенность Новосибирска в том, что коммуникации расположены под проезжей частью, в городе практически нет техполос».

Он отметил, что в дальнейшем при строительстве и капремонте дорог необходимо учитывать зоны отведения для коммуникаций.