Новосибирск, , 10:59 — REGNUM Новосибирску этой зимой удалось избежать серьёзных коммунальных аварий. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Теплосеть Dorus.ru

«В этот зимний период избежали серьезных аварий, хотя износ теплосетей составляет 70%, — уточнил Локоть. — Особенность Новосибирска в том, что коммуникации расположены под проезжей частью, в городе практически нет техполос».

Он отметил, что в дальнейшем при строительстве и капремонте дорог необходимо учитывать зоны отведения для коммуникаций.