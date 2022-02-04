Новосибирск, 4 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Новосибирску этой зимой удалось избежать серьёзных коммунальных аварий. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Dorus.ru Теплосеть

«В этот зимний период избежали серьезных аварий, хотя износ теплосетей составляет 70%, — уточнил Локоть. — Особенность Новосибирска в том, что коммуникации расположены под проезжей частью, в городе практически нет техполос».

Он отметил, что в дальнейшем при строительстве и капремонте дорог необходимо учитывать зоны отведения для коммуникаций.