Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В Свердловской области назначили заместителя начальника полиции. Эту должность займет полковник полиции Александр Воронежский. Ранее он находился на аналогичном посту в УМВД по Курганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Назначение

Иван Шилов, ИА REGNUM

Сегодня, 4 февраля начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил своего нового заместителя составу гарнизона. По словам Мешкова, в круг задач его заместителя войдет активизация служебной деятельности по раскрытию преступлений экономической направленности, профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и других. Александру Воронежскому также предстоит организовать охрану общественного порядка во время важнейших спортивных мероприятиях в регионе.

Александр Мешков пожелал подчиненному как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в области. По словам начальника полиции региона, Воронежский серьезно зарекомендовал себя на предыдущем месте работы.