Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Жители Северной столицы смогут производить оплату услуг ЖКХ по единой квитанции с ноября 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Жилищного комитета Роман Канивцов, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

Процесс перехода на единый платёжный документ для оплаты коммунальных услуг будет осуществляться постепенно. Такая возможность сначала появится в некоторых районах Петербурга в формате пилотного проекта.

По мнению профильных специалистов, новые платёжки могут включать в себя большой объём информации, что повлияет и на физический размер квитанций. Однако разработчики постараются оптимизировать документ для удобного восприятия плательщиков.

Напомним, в связи с переходом на новые квитанции, «ЕИРЦ СПб» будет выступать единым расчётным центром. Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что такое нововведение упростит расчёты и оплату услуг ЖКХ.