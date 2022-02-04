Москва, 4 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Повторный ПЦР-тест на выявление заражения коронавирусом перестали брать в Москве, сообщает 4 февраля РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Агентство обратилось сразу в несколько поликлиник и колл-центр по коронавирусу. Медики рассказали, что повторная процедура сейчас не требуется, а карантин закрывается автоматически.

Оператор колл-центра проинформировал, что повторный тест берётся на 10−11 день, посоветовав обратиться за подробной информацией в поликлинику или портал mos.ru. Однако его коллега пояснил, что, по его информации, повторные тесты не проводятся с 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, тема отмены карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусом при «Омикроне», всегда была дискуссионна, рассказал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин.