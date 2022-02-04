Кабул, , 10:55 — REGNUM Глава представительства Программы развития ООН в Афганистане заявил, что организация не может использовать 135 миллионов долларов, которые она имеет в Афганистане. По словам Абдуллы Дардари, Центральный банк Афганистана не имеет достаточно афганской валюты для обмена миллионов долларов международной помощи для потребления в стране.

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Как сообщает Reuters, глава представительства заявил на глобальном совещании по международным санкциям, что «Центральный банк («Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) специально пообещал автоматически перевести деньги программы в Международный банк Афганистана в национальной валюте. Однако ЦБ этого не сделал».

»Мы хотели обменять наши 30 миллионов долларов в Международном банке Афганистана на афгани, но это оказалось невозможным, — отметил Дардари. — Без местной валюты мы не можем реализовать наши планы в Афганистане».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использование иностранной валюты в Афганистане. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил в декабре 2021 года, что торговля на иностранную валюту запрещена на всей территории Афганистана.

Сообщается, что ООН и Всемирный банк работают над проектом «центра обмена валюты», чтобы решить проблему ликвидности Центрального банка.

Дардари отметил, что с помощью этого плана «афганскую валюту можно получить от «крупных компаний и торговцев внутри Афганистана».