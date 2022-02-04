Брянск, 4 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Брянской области за сутки госпитализировано 102 новых пациента с COVID-19. Лаборатории исследовали 8 757 тестов. Выписаны с выздоровлением 360 человек, скончались от осложнений шесть жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в региональном оперативном штабе.

Mos.ru В больнице

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Всего в Брянской области выявлено 109 934 носителя инфекции, в том числе 1 669 диагнозов подтверждено за прошедшие сутки. Выписан после лечения 98 231 человек, проведено 1 411 335 исследований на коронавирус.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3287 пациентов.