Алма-Ата, Казахстан, 4 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Администрация (акимат) Алма-Аты согласовала протестный митинг, участники которого будут требовать от главы (акима) города Ерболата Досаева, чтобы он ушёл в отставку. Об этом сообщает новостной портал Nur.kz.

Протест

Как сообщили журналистам в администрации бывшей столицы Казахстана, акция назначена на 12:00 (09:00 мск) 5 февраля. Протестующим разрешили собраться возле памятника Шокану Уалиханову. Основной лозунг митинга: «Досаев, уходи!»

Напомним, ранее жители Алма-Аты собирали подписи под петицией с требованием снять с поста акима города Бакытжана Сагинтаева, обвиняя в неудовлетворительном исполнении обязанностей. 31 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заменил главу города на Досаева.

Против нового акима также начали собирать подписи. Активисты имеют претензии к тому, как он исполнял обязанности, будучи главой Нацбанка и министром здравоохранения. Они также требуют сделать выборной должность главы Алма-Аты.

Стоит отметить, ранее администрация Алма-Аты не согласовала митинг в память о погибших во время январских массовых беспорядков, который был объявлен на 13 февраля. В ответе говорилось, что массовые мероприятия запрещены из-за сложной эпидситуации.