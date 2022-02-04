Улан-Удэ, 4 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Бурятии дистанционное обучение для учащихся в средних специальных учебных заведения продлили до 12 февраля. В указ главы региона внесены соответствующие изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Решение принято в связи продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число носителей коронавируса в возрастной группе 15−17 лет выросла в 3,8 раза.

«Также на дистанционном обучении до 13 февраля находятся все школы республики», — добавили в правительстве.

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