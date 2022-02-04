Чебоксары, 4 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В чувашском региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сменился руководитель. На этот пост вернулся депутат Госдумы Анатолий Аксаков, сменив депутата Госсовета Игоря Молякова. Он возглавлял отделение два года и последние месяцы запомнился яркими оппозиционными речами в региональном парламенте, вызывая раздражение у отдельных чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В конференции принял участие глава Чувашии Олег Николаев, который является членом партии, а до перехода в правительство руководил отделением.

Chuvashia.spravedlivo.ru Выступает Игорь Моляков. В президиуме также Анатолий Аксаков и Сергей Семенов

3 февраля в республике состоялась конференция чувашских справороссов. На неё рассмотрели 12 вопросов, из них два — ключевых. Участники обсудили отчёт работы Игоря Молякова, который являлся лидером чувашского отделения два года. И избрали нового руководителя отделения: на данный пост вернулся глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чья кандидатура была ранее рекомендована президиумом центрального комитета партии.

В релизе на сайте партии отмечается, что Игорь Моляков в своём докладе «не обошёл вниманием и острые вопросы», которые «развил выступивший за ним» депутат Госсовета Сергей Семенов:

«Мы в Чувашии оказались как бы меж двух огней. С одной стороны, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в основном оппозиционная, а с другой, главой Чувашии является наш партийный соратник Олег Николаев», — приводится фрагмент из выступления депутата.

И сообщается, что «порой обсуждение доклада принимало дискуссионный характер». Что касается главы Чувашии Олега Николаева, то «он основной упор сделал на усиление эффективности работы регионального отделения, призвал быть готовым отвечать на вызовы времени и ответил на вопросы».

Отметим, что Игорь Моляков в сентябре 2021 года по итогам выборов вернулся в Госсовет Чувашии и возглавил комитет. Он усилил публичную активность, полемизируя с властями по ряду проблем — в частности, по «мусорной» реформе, передаче в концессию тепловых сетей, реформе в системе водоснабжения.

Cap.ru Члены чувашского отделения партии «Справедливая Россия»

Напомним, что Анатолий Аксаков, который работает в Госдуме с 1999 года, руководил чувашским отделением «Справедливой России» с момента его создания, а в декабре 2019 года был назначен главой крымского отделения. В Чувашии его сменил Олег Николаев, сложивший полномочия руководителя отделения в феврале 2020 года после назначения на должность врио главы Чувашии. Вакантный пост занял Игорь Моляков, который на тот момент был депутатом Госдумы, а сейчас руководит комитетом в Госсовете Чувашии.

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