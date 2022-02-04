Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Знаменитый далеко за пределами Петербурга Дом книги в историческом Доме Зингера на Невском проспекте после апелляционного суда закроют на ремонт. Обновленное книжное пространство планируют открыть для посетителей 14 мая, сообщил 4 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Дом Зингера Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2021 года суд постановил, что договор аренды ЗАО «Зингер» с «Книжным магазином № 1» (бренд «Дом книги» (КМ №1) убыточен. Документ, который был заключен в 2015 году и допсоглашение к нему от 2020 года было решено расторгнуть. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте.

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С решением суда КМ №1 не согласился и подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой намечено на 7 февраля. ООО «КМ №1» полагает, что в суде не было представлено достаточно доказательств убыточности действующих договоров аренды для ЗАО «Зингер».

"По нашему мнению, в суде не была доказана убыточность действующего договора аренды, поскольку понятие «убыточность» — это не категория права, её доказательством может быть только экспертиза. В данном же деле суд экспертизы не назначил и фактически уклонился от анализа представленных сторонами оценок рыночности арендных ставок», — пояснил ИА REGNUM генеральный директор ООО «Книжный магазин №1» Дмитрий Урюпин.

Однако, как отмечает Борис Пиотровский, 7 февраля состоится завершающее заседание в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти, которое поставит точку в споре ЗАО «Зингер» с «Книжным магазином № 1».

«Как я уже не раз говорил, у нас есть предварительная договоренность с «Альфа-банком» о возвращении городского книжного в Дом Зингера, — сообщил чиновник. — Под моим руководством создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой концепции обновленного магазина».

В рабочую группу вошли представители комитета по печати, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, директор магазина «Мост» Олег Черноусов, а также представители петербургского отделения Российского книжного союза, союза писателей.

«В здании обязательно сделаем косметический ремонт, закупим современное торговое оборудование. На время работ магазин будет закрыт. Открытие обновленного Дома книги с подборкой книг о деяниях Петра I запланировано на первый день Книжного салона — 14 мая», — подытожил вице-губернатор Пиотровский.

Отметим, на место ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» претендует АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги». Выручка от основной деятельности нынешнего арендатора ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» в 2020 году составила 447,5 млн рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей, активы по состоянию на 31 декабря 2020 составляют 393 млн рублей. В то время как АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом Книги» за 2020 год показало выручку 14,6 млн рублей, и убыток от продаж 29 млн рублей. Непокрытый убыток на 31 декабря 2020 года составил 308 млн рублей. Кроме того, за последние годы было как минимум четыре дела о банкротстве ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги».

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