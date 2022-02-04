Москва, , 10:50 — REGNUM Штат посольства Афганистана в Москве может быть сокращён. В дипмиссии заявили, что у посольства возникли финансовые проблемы, и оно пытается максимально сократить расходы. Об этом сообщил представитель дипведомства, пишет РИА Новости.

Эмблема посольства Афганистана в России Afginrussia.ru

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Ранее представитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут направить своих дипломатов в посольство Афганистана в Москве.

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Посольство Афганистана в Москве опровергло слова Кабулова, заявив, что оно будет продолжать работать в прежнем режиме. Но, как сообщается, ряд местных сотрудников посольства Афганистана в Москве были уволены. Уточняется, что причиной этого является отсутствие средств.