Южно-Сахалинск, 4 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Власти Южно-Сахалинска приняли решение из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди школьников и педагогов перевести все учреждения образования на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Пока дистанционное обучение продлится с 7 по 12 февраля. У первоклассников в эти дни начнутся каникулы.

В школах города болеет свыше 20% учеников и более 10% педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине по состоянию на 4 февраля лечение от COVID-19 проходят в стационарах и на дому 2189 человек.