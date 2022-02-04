Москва, , 10:47 — REGNUM Перевод части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю абсолютно разумное решение со стороны руководства банка, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер финтех компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян.

За работой

«С тех пор, как мир узнал, что такое коронавирус и связанные с ним ограничения, во многих сферах изменился привычный формат работы.

Работники, а главным образом работодатели перестали бояться удаленки, потому что увидели, что сотрудники могут эффективно работать не только из офиса. Теперь речь идет о сокращении рабочей недели.

Для работодателя такой формат вполне допустим, при условии, что сотрудник справляется с поставленной задачей. Безусловно — это смелое, демократичное решение.

В том виде, в котором его реализовал «Совкомбанк», оно не должно сказаться на эффективности, поскольку затрагивает сотрудников, перед которыми стоят конкретные задачи, то есть их обязанность выполнять определенный KPI, а не отсиживать рабочие часы по графику.

Пока что формат четырёхдневной рабочей недели не воспринимается всерьез, но также было и с удаленкой в свое время. Сейчас все окончательно перестали бояться дистанционной работы. Более того, некоторые работодатели решили оставить работать в таком режиме режиме до 90% штата.

Это удобно как для сотрудников, которые экономят время на дороге и деньги на транспортных расходах и офисных обедах, но и для работодателей, которые могут сократить затраты на аренду, содержание рабочих мест, коммунальные расходы и т. д.

Безусловно, такой формат работы подойдет далеко не любому коллективу и не любой специальности. Например, IT-специалисты, сотрудники бэк-офисов банков, представители творческих профессий, бухгалтера и прочие сотрудники, которые не взаимодействуют напрямую с клиентами могут работать в формате сокращенной рабочей недели.

Но скорее всего, подобная тенденция станет массовой. Здесь не повторится такой же сценарий как с «удаленкой». Сокращенная рабочая неделя подойдет далеко не любому бизнесу, но для некоторых групп специалистов — это приемлемый формат, который позволит и работодателям и работникам сократить затраты.

Декларируется, что заработная плата останется на прежнем уровне, но не думаю, что для работодателя целесообразно будет оставлять зарплату, сокращая рабочие часы, поэтому, если тенденция получит распространение, скорее всего речь пойдет о пропорциональном уменьшении зарплаты.

Вообще, благодаря пандемии, мы подошли к определенной трансформации понятия о рабочем времени, графике работы и т. д. Обстоятельства требуют от всех сфер бизнеса более гибкого подхода.

Многие сотрудники, находясь на удаленке, стали совмещать несколько рабочих мест, что не плохо и не хорошо — это просто дает новые возможности, когда каждый в результате может получить желаемый результат с оптимальными затратами сил и времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Совкомбанке» стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе.

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