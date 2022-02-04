Сеул, 4 февраля 2022, 10:47 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение случаев повреждения денежных купюр. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
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По итогам 2021 года количество поврежденных купюр и монет достигло 403,5 млн единиц, что на 37,2% меньше, чем в 2020 году.
Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с тем, что из-за пандемии коронавируса население страны чаще пользовалось безналичным расчетом.
Известно, что за год было повреждено 344,2 млн банкнот, суммарная стоимость которых составила 2,03 трлн вон (~$1,28 млрд). Суммарная стоимость поврежденных монет составила 5,73 млрд вон (~$3,63 млн).