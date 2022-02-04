Мадрид, , 10:47 — REGNUM Правительство Испании намерено отменить правило об обязательном ношении масок на улицах. Об этом сообщает радио Cadena Ser.

Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Ожидается, что соответствующее решение Совета министров будет принято в ходе заседания, которое состоится 8 февраля. Само решение может вступить в силу уже с 9 февраля.

В конце декабря 2021 года правительство вновь ввело в действие пункт об обязательном ношении медицинских масок на улицах. Это было сделано в преддверии рождественских праздников и в условиях растущего числа выявленных случаев заражения коронавирусом.