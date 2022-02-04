Москва, 4 февраля 2022, 10:45 — REGNUM Блогер Амиран Сардаров расстался со своей женой Мариам Тилляевой. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CZhomzQNEsu/
«Мы с Машей расстались увы но, так бывает… Спасибо тебе за прекрасное время», — поблагодарил супругу блогер. Причин расставания Сардаров не назвал.
ИА REGNUM напоминает, что Амиран Сардаров и Мариам Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Керимова, поженились в апреле 2021 года. Таким образом, они прожили в браке чуть меньше года.
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