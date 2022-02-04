Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Югре к концу 2023 года обманутых дольщиков быть не должно. Такое требование выдвинул полномочный представитель президента России в Уральском федерального округе Владимир Якушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

На начало февраля 2022 года проблемными в Ханты-Мансийском автономном округе признаны 16 объектов: в Сургуте — 11; в Нефтеюганске — 4; в посёлке городского типа Фёдоровский Сургутского района — один. Пострадавшими признаны 1564 участника долевого строительства.

Власти Югры отмечают, что проблема обманутых дольщиков в регионе решается различными методами. Шесть объектов достраиваются совместно с правительственным Фондом развития территорий, четыре достраивают застройщики, другими занимаются частные инвесторы.

Владимир Якушев по ряду объектов поручил проводить ежедневный мониторинг состояния строительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение 2022 года в России планируется восстановить права более 40 тысяч обманутых дольщиков.