Вашингтон, 4 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Госдепартамент США ожидает от Белого дома решения по упрощению процесса перевода денег между Кубой и Соединённым Штатами. Об этом 4 февраля сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

Куба США

«Мы ожидаем их решения», — приводит агентство слова представителя Госдепа.

Отмечается, что администрация получила рекомендации по упрощению процесса перевода денег между Кубой и США.

При этом ранее Белый дом уже получал предложения по реализации денежных переводов между странами, но отправил часть из них на доработку.

Reuters утверждает, что Белому дому нужны были гарантии того, что деньги, которые американцы кубинского происхождения будут отправлять своим семьям, не попадут к властям Кубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Кубы сообщил, что размер ущерба для страны из-за торгово-экономического эмбарго, введенного США в 1962 году, составил почти $144,5 млрд.

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