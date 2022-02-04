Мадрид, , 10:42 — REGNUM Представители испанской «Народной партии» (Partido Popular) утверждают, что депутат Альберто Касеро удалённо проголосовал против принятия законопроекта о трудовой реформе, и по неизвестным причинам в парламенте его голос был принят «за» законопроект. Соответствующие заявления сделал генеральный секретарь партии Теодоро Гарсия Эхера, сообщает агентство EFE.

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Правоцентристы заявили, что они пойдут до конца с помощью обращений в суд, «чтобы справедливость восторжествовала».

Отмечается, что «Народная партия» подаст жалобы в президиум Конгресса и Конституционный суд.

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