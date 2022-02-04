Бухарест, , 10:41 — REGNUM Показатели продолжительности жизни граждан Румынии на фоне данных по другим резидентам стран Евросоюза являются наименьшими. Об этом говорится в отчете европейского статистического агентства Eurostat, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния andrea floris

Как утверждают социологи, после выхода на пенсию большинство румынских мужчин живут не более 6 лет, женщины — до 10 лет. При этом каждый четвертый пенсионер в Румынии страдает гипертонией, а каждый третий местный житель в возрасте от 65 до 70 лет состоит на учете у кардиолога.

При этом многие люди преклонного возраста в стране ведут нездоровый образ жизни, регулярно употребляя спиртные напитки и табачные изделия.

Согласно информации Eurostat, «долгожителями на пенсии» в Европе являются испанцы — после выхода за заслуженный отдых в 67 лет они живут в среднем 12 лет.