Ижевск, , 10:41 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовное дела в отношении 40-летнего члена комиссии по осуществлению закупок одного из муниципальных автономных учреждений Ижевска. Он обвиняется по статьям о мошенничестве и незаконном получении денег членом комиссии по осуществлению закупок, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Нацпроект Permkrai.ru

Установлено, что в 2020 году в процессе служебной деятельности он получил от представителя коммерческой организации 2,3 млн рублей, что составляло 15% от суммы предполагаемой закупки мебели для муниципального учреждения образования в Ижевске за лоббирование интересов поставщика.

В 2021 году он получил от индивидуального предприниматели карнизы, рулонные шторы и жалюзи для загородного дома за заключение договоров на поставку аналогичны товаров для актового зала одного из учреждений образования.

Тогда же он обеспечил заключение договора на поставку мебели с министерством образования и науки Удмуртии при реализации национального проекта «Образование», пытаясь получить за свои действия 1,7 млн рублей.

Кроме того, путем обмана обвиняемый похитил 900 тыс. бюджетных рублей, выделенных на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование».

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершенные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай перед судом предстанет генеральный директор компании «Инвесткредитсервис», которого обвиняют в совершении коррупционного преступления. По данным следствия, предприниматель дал 2,7 млн рублей в качестве взятки бывшему министру здравоохранения республики и его помощнику за преимущество при заключении госконтракта на поставку медицинского оборудования по нацпроекту «Здоровье».

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